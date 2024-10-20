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Bodrum'da Otomobil Kamyonete Çarptı: 3 Yaralı

Bodrum'da bir otomobil, park halindeki kamyonete çarptı; üç kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 16:22
Bodrum'da Otomobil Kamyonete Çarptı: 3 Yaralı

Bodrum'da Kaza: 3 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada, park halinde bulunan bir kamyonete çarpan otomobil sonuçları ağır oldu. Olayda N.M.K. tarafından kullanılan 48 BH 270 plakalı otomobil, Bitez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde odun satışı yapmakta olan 35 ARU 882 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kaza Anı ve Yaralılar

Kazada, kamyonetin kasasında odun satışı yapan M.D., otomobilin sürücüsü N.M.K. ve birlikte bulunan M.D. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları Bodrum Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Güvenlik Kameralarındaki Görüntüler

Olay anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kamyonete hızla çarptıktan sonra yan durması ve çevredeki insanların panik içinde koşuşturması dikkat çekiyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 3 kişi...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 3 kişi...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

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