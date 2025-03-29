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Bodrum'da Yangın: Dumandan Etkilenen Kişi Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen Aydın S., vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 23:57
Bodrum'da Yangın: Dumandan Etkilenen Kişi Kurtarıldı

Bodrum'da Ev Yangını: Tehlikeli Anlar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yahşi Mahallesi Kapuz Caddesi'nde bulunan iki katlı bir evde çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın, üst katından alevlerin yükseldiği görülmesi sonrasında vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Yangın Ekipleri Hızla Olay Yerinde

İhbarın ardından hızlı bir şekilde bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan 50 yaşındaki Aydın S., yoğun dumandan etkilendi.

Kurtarma Operasyonu Başarıyla Gerçekleşti

Görevliler ve çevredekilerin yardımı ile Aydın S. kurtarıldı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz bilgi verilmezken, durumun ciddiyeti, olay anında yaşananlar ve kurtarma çalışmaları çevredeki vatandaşlar tarafından endişe ve merakla izlendi.

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