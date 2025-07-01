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Bodrum ve Fethiye'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bodrum ve Fethiye'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, etkinliklerle ve ödüllerle kutlandı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 22:12
Bodrum ve Fethiye'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bodrum ve Fethiye'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinlikleri

Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Etkinlikler, Bodrum Kumbahçe Limanı'nda düzenlenen törenle başladı. Törene, Bodrum Denizciler Derneği, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi ve Milta Bodrum Marina katkıda bulundu.

Bodrum'da Denizcilik Festivali

Etkinliklerin başlangıcında, Bodrum Filosu'nun denizdeki geçişi ve bayrak açma töreni gerçekleştirildi. Ardından, yelken, rüzgar sörfü, su sporları ve halk oyunları gösterileriyle dolu bir gün başladı. Yüzme yarışları, denizden tabak çıkarma, halat çekme ve yağlı direk yarışmaları gibi eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri ise düzenlenen törende takdim edildi.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ve Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin de aralarında bulunduğu ilçe protokolü, etkinliklere katılarak coşkuya ortak oldu.

Fethiye'deki Kutlamalar

Fethiye'de ise kutlamalar, Beşkaza Meydanı'ndaki kortej yürüyüşüyle başladı. Fethiye Limanı’nda düzenlenen çeşitli yarışlar ve gösteriler, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Jetski ve sörf gösterilerinin ardından, yüzme, kürek çekme, yağlı direkten bayrak kapmaca yarışmaları yapıldı. Bu yarışmalarda da başarı gösteren sporcular, ödüllerini aldı. Etkinliklerde Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve protokol üyeleri ile birlikte çok sayıda vatandaş yer aldı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Türkiye'nin denizcilik kültürünü kutlamak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla önemli bir anlam taşıyor.

Muğla'nın Bodrum ile Fethiye ilçelerinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle...

Muğla'nın Bodrum ile Fethiye ilçelerinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı. Bodrum Kumbahçe Limanı'nda Bodrum Denizciler Derneği, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi ve Milta Bodrum Marina tarafından etkinlik düzenlendi.

Muğla'nın Bodrum ile Fethiye ilçelerinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle...

Muğla'nın Bodrum ile Fethiye ilçelerinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı. Bodrum Kumbahçe Limanı'nda Bodrum Denizciler Derneği, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi ve Milta Bodrum Marina tarafından etkinlik düzenlendi.

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