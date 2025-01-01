Bodrum ve Marmaris'te Yeni Yıl Coşkusu: Sahiller Dolu Dolu

Bodrum ve Marmaris'te Yeni Yılın İlk Günü Yoğun İlgiyle Geçti

Muğla'nın gözde turistik ilçeleri Bodrum ve Marmaris, yeni yılın ilk gününde güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyenlerle doldu. Ziyaretçiler, sahillerde oluşturdukları yoğun kalabalıkla dikkat çekti. Bazı tatilciler denize girerken, diğerleri kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Bodrum'un Gözde Plajları Dolduruldu

Bodrum'da hava sıcaklığı 18 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece ölçüldü. Yılbaşı tatili boyunca güneşli havadan faydalanmak isteyen vatandaşlar ve turistler, Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Yahşi plajlarını doldurdu. İlçede yaşayanlar, sahilde güneşlenirken bazıları denizde yüzmeyi tercih etti.

Birçok kişi sahil bandında yürüyüş yapmayı ve çocuklarıyla vakit geçirmeyi tercih etti. Ayrıca, Bodrumspor Wushu Takımı Antrenörü Ali Top ve sporcuları, geleneksel hale getirdikleri 1 Ocak saat 13.00'te denize girme etkinliğini gerçekleştirdi. El ele tutuşarak denize giren grup, renkli görüntüler oluşturdu.

Marmaris'te Güneşli Havada Aktif Saatler

Marmaris'te de hava ve deniz suyu sıcaklığı 19 derece seviyesindeydi. Yılın ilk gününde, turistler ve yerli halk, güneşli havadan istifade ederek sahillerde yoğunluk oluşturdu. Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Yat Limanı, Atatürk ve Ulusal Egemenlik caddelerinde çok sayıda kişi yürüyüş yaptı.

Uzunyalı ve İçmeler sahilleri boyunca spor yapanların yanı sıra balık tutmayı tercih edenler de dikkat çekti. Aileler, piknik masalarını ve sandalyelerini plajlarda kurarak uzun süre güneşin tadını çıkardı. Bazı tatilciler ise güneşli havayı fırsat bilerek denize girdi.

Muğla'nın gözde turistik ilçesi Marmaris'in sahillerinde yeni yılın ilk gününde güneşli havayı değerlendirmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.

Muğla'nın gözde turistik ilçesi Marmaris'in sahillerinde yeni yılın ilk gününde güneşli havayı değerlendirmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.