Boeing'in İletişim Uydusu Yörüngede Parçalandı

Boeing'in Ürettiği İletişim Uydu Enkaz Haline Geldi

ABD merkezli havacılık devi Boeing'in tasarlayıp ürettiği "IS-33e" isimli iletişim uydusu, yörüngede parçalanarak kayboldu. Bu uydu, Intelsat tarafından işletiliyordu.

Intelsat'tan Açıklama Geldi

Intelsat, uydunun bir süre önce arızalandığını ve bu durumun hizmet kesintilerine yol açtığını bildirmişti. Uydunun parçalanması ise bu duyurudan sadece iki gün sonra gerçekleşti. Intelsat, parçalanmanın nedenine dair kapsamlı bir analiz süreci başlattıklarını belirtti ve gözlem verilerini incelemek amacıyla Boeing ve bazı hükümet kurumları ile iş birliği içinde olduklarını duyurdu.

Uydunun Tarihçesi

"IS-33e", Ağustos 2016'da uzaya fırlatılmış ve Ocak 2017'de hizmet vermeye başlamıştı. 19 Ekim tarihinde yapılan açıklamada, uydunun arızalanmasının Avrupa, Afrika ve Asya-Pasifik bölgelerinde birçok müşteriyi olumsuz etkilediği ifade edildi.

Boeing'in Karşılaştığı Sorunlar

Boeing, son dönemde birçok sorunla gündeme geldi. Şirket, iki ertelemenin ardından 5 Haziran’da NASA'nın Starliner uzay aracını uzaya göndermeyi başarmıştı; ancak mekikte tespit edilen helyum sızıntısı nedeniyle sorunların devam ettiği belirtildi. NASA, 2025 Şubat’a kadar astronotların uzayda kalmasına karar verdi.

Grevin Etkileri

Şirket ayrıca çalışanları arasındaki grevle de dikkat çekti. 13 Eylül'de ücret artışı teklifini kabul etmeyen yaklaşık 33 bin çalışan greve gitmişti. Boeing, bu durumu, maliyetleri azaltmak amacıyla işe alımları durdurma ve zorunlu harcamaları kısıtlama gibi önlemlerle yanıtladı. Üst Yöneticisi Kelly Ortberg, çalışanlara gönderdiği mesajda iş gücünü %10 azaltmayı planladıklarını dile getirdi.