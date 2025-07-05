Boğaziçi Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk Konferansı 2025 Başladı

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Hukuk Konferansı 2025 Başladı

Boğaziçi Üniversitesi, "Çatışma Sonrası Toplumlarda Adalet ve Yeniden İnşa" temasıyla 2025 Uluslararası Hukuk Konferansı'nı başlattı. Etkinlik, üniversitenin Güney Kampüsü'nde iki gün boyunca devam edecek.

Rektör İnci'den Açılış Konuşması

Açılış oturumunda konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, çatışma sonrası toplumların yeniden inşasında uluslararası hukukun kritik rolüne dikkat çekti. İnci, "Bu konferans, yalnızca akademik bilgi paylaşımından ibaret değil, farklı kültürler ve çözüm önerileri arasında anlamlı bir diyalog platformudur," dedi.

Konferansa katılan akademisyenlerin, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışmaların yarattığı yıkımlara hukuk disiplininin sunduğu çözümleri ele alacağını belirten İnci, "Burası, insan onuru ve barış için büyük bir umut ışığı olacak," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Yüzler ve Etkinlikler

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Emrah Bozbayındır da konuşmasında, "Küresel krizlerin arttığı bir dönemde, hukukun ve adaletin rolü daha da önemli hale geldi," diyerek konferansın sağladığı akademik işbirlikleri fırsatlarını vurguladı. Bu yıl düzenlenecek panellerde ulusal ceza hukuku, mülteci hukuku, ekonomik yeniden inşa gibi çeşitli konular masaya yatırılacak.

Konferansın dikkat çeken konuşmaları arasında, eski Birleşmiş Milletler Raportörü Prof. Dr. Richard Falk ve Cornell Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesörü Dr. Siba N'Zatioula Grovogui gibi önemli isimler yer alacak. Ayrıca Prof. Carsten Stahn, Prof. Satvinder Juss ve Prof. Patrick Dumberry gibi akademisyenler de çeşitli panellerde görüşlerini paylaşacak.

Çatışma Sonrası Yeniden İnşaya Işık Tutacak

Rektör İnci, Hukuk Fakültesi'nin önümüzdeki yıl ilk mezunlarını vereceğini ve Türkiye'nin jeopolitik konumunun Boğaziçi Üniversitesi'ni uluslararası ilişkilerde güçlü bir akademik platform haline getirdiğini belirtti. "Bu konferans, savaş sonrası toplumların yeniden yapılanmasında önemli bir ışık olacaktır," diyerek sözlerini tamamladı.

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından "Çatışma Sonrası Toplumlarda Adalet ve Yeniden İnşa" temasıyla düzenlenen Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu Uluslararası Hukuk Konferansı 2025 başladı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci programda konuşma yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından "Çatışma Sonrası Toplumlarda Adalet ve Yeniden İnşa" temasıyla düzenlenen Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu Uluslararası Hukuk Konferansı 2025 başladı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci programda konuşma yaptı.