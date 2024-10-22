Boğaziçi Yönetim AŞ ve Maltepe Belediyesi Protokol İmzaladı

Boğaziçi Yönetim AŞ ve Maltepe Belediyesi Arasında Protokol İmzalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi olan Boğaziçi Yönetim AŞ ile Maltepe Belediyesi arasında, Süreyyapaşa Çarşısının yenilenmesine yönelik önemli bir protokol imza töreni gerçekleştirildi.

İmamoğlu'nun Vurguladığı Önemli Mesajlar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tören sırasında yaptığı konuşmada, İstanbul'un korunması ve kültürel değerlerin yaşatılması konusuna dikkat çekti. "Bu şehrin muhafızı olmak, her bireyin yaşantısını zenginleştirmek bizim temel ilkemiz," diyen İmamoğlu, Muhafızlık kavramının sadece sıradan bir kelime olmadığını, derin kültürel ve tarihi anlamları bulunduğunu belirtti.

Maltepe Belediye Başkanı'ndan Teşekkür

Başkan İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’in çarşıyı kamuya kazandırma konusundaki çabalarını takdir ederek, "Ona yürekten teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı. İmamoğlu, bu çaba için Belediye Başkanı Köymen'i alkışladı.

Çarşının Geleceği ve Protokol Detayları

İmza töreninin ardından, Maltepe Belediye Başkanı Köymen ve Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Merve Öztopaloğlu Küçükel mevcut protokolü imzaladı. Protokol gereği, Süreyyapaşa Çarşısı'nın yönetimi Boğaziçi Yönetim AŞ'ye devredilecek. Çarşıda, gençlik ofisi ve kütüphane gibi birçok sosyal ve kültürel alan yaratılması planlanıyor. Söz konusu alan, toplamda 10 bin metrekarelik bir alanda yer alıyor.

Muhtarlar Günü Programı

İmamoğlu, imza töreninin akabinde Bahçelievler’deki bir otelde düzenlenen Muhtarlar Günü programına katıldı. Burada muhtarların önemine değinen İmamoğlu, "Muhtarlar, İstanbul’a hizmet yolunda önemli birer yoldaşımızdır," dedi. Ayrıca, "Muhtarların varlığı, demokrasinin güçlenmesi açısından çok değerlidir," açıklamalarında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler'de bir otelde düzenlenen Muhtarlar Günü programına katılarak konuşma yaptı.