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Bolivya'daki Eski Devlet Başkanı Morales Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı

Evo Morales hakkında insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yakalama kararı çıkartıldı. Soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 05:57
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 05:57
Bolivya'daki Eski Devlet Başkanı Morales Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı

Bolivya'da Morales İçin Yakalama Kararı

Bolivya'da savcılık, eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla yakalama kararı çıkardığını duyurdu. Bu karar, Morales'in 2006-2019 yılları arasında yürüttüğü devlet başkanlığı görevi sırasında yaptığı iddia edilen eylemlerle ilgili olarak alınmış durumda.

Savcılığın Açıklamaları

Savcı Sandra Gutierrez, Morales'in ifade vermesi için resmi olarak bir yakalama emri çıkarıldığını belirtti. Gutierrez, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Morales ve soruşturma altındaki diğer kişilere usulüne uygun şekilde tebligat yapıldı. Kimsenin savunma hakkı ihlal edilmiyor, her şey şeffaf ve yasalara uygun şekilde yürütülüyor."

Morales'in Tepkisi

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce hükümetiyle gerginlik yaşayan Morales, yaptığı açıklamada kendisine karşı "siyasi bir zulüm" uygulandığını savundu. Daha önce iki kez ifade vermesi için çağrılan Morales, çeşitli mazeretler öne sürerek savcılığın çağrılarını yanıtsız bırakmıştı.

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