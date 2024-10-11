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Bolivya'nın Sözleşmeye Müdahali, Filistin'de Memnuniyetle Karşılandı

Filistin, Bolivya'nın Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olma kararını duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 20:27
Bolivya'nın Sözleşmeye Müdahali, Filistin'de Memnuniyetle Karşılandı

Filistin, Bolivya'nın Kararına Destek Verdi

Filistin, Bolivya'nın Güney Afrika'nın İsrail'e karşı başlattığı soykırım davasına müdahil olma kararıyla ilgili memnuniyetini ifade etti. Bu gelişme, Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi bir açıklamayla duyuruldu.

Bolivya'nın Adalet Vurgusu

Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'nın, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesinde hareket etmesinin, adalet ve uluslararası hukukun üstünlüğüne olan bağlılığını gösterdiğini belirtti. Ayrıca, iki ülke arasındaki tarihi dostluk ve dayanışmanın güçlü bir yansıması olduğunu vurguladı.

Uluslararası Destek Çağrısı

Filistin, BM Soykırım Sözleşmesi'ne taraf olan diğer ülkeleri de, İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle ilgili davaya müdahil olmaya çağırdı. Bakanlık, "Filistin halkına karşı süregelen soykırımın sona ermesi için uluslararası dayanışma şarttır." şeklinde bir ifade kullandı.

Uluslararası Adalet Divanı ve Soykırım Davaları

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) rolü, BM anlaşmaları ve uluslararası hukuka dayanarak karşılaştığı sorunları çözmektir. 1948 tarihli sözleşmenin 9. maddesi uyarınca, herhangi bir devletin ihlali durumunda, diğer taraf devletlerin UAD'ye başvurarak davalar açma hakkı bulunmaktadır.

Güney Afrika, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'deki eylemleri sebebiyle 29 Aralık'ta UAD'ye dava açarak, gerekli ihtiyati tedbirlerin alınmasını talep etti. Bu bağlamda, Bolivya, Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin, İspanya, Türkiye, Şili ve Maldivler'in ardından bu davaya müdahil olan 10. ülke olma özelliğini taşıyor.

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