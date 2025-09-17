Bolu'da Bitkin Kara Akbaba Yaklaşık 15 Günlük Tedaviyle Doğaya Salındı

Bolu'da Bitkin Kara Akbaba Doğaya Salındı

Vatandaşların ihbarı üzerine teslim edildi, tedavisinin ardından serbest bırakıldı

Kıbrıscık ilçesinde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kara akbaba, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Uzman ekipler tarafından yapılan tetkiklerde kuşun bağırsak enfeksiyonu nedeniyle zayıfladığının belirlenmesi üzerine tedaviye alındı. Kuş, bakım ve rehabilitasyon sürecinde yaklaşık 15 gün süren bir iyileştirme programı uygulandı.

Sağlığı düzelince ekipler tarafından yeniden doğaya bırakılan kara akbaba, kafesten çıktıktan sonra bir süre uçarak kayaların üzerine kondu, ardından gökyüzünde süzülerek gözden kayboldu. Kuşun doğal yaşam alanına geri dönmesi, bölge halkı ve ekipler tarafından memnuniyetle karşılandı.