Bolu'da Cinsel İstismar Sanığı 30 Yıl Hapis Cezası Aldı

Bolu'da Cinsel İstismar Davası Karara Bağlandı

Bolu’da, çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan yargılanan sanık, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya tutuklu sanık S.İ, eşi E.İ. ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Suçlamaları Reddetti

S.İ., kızına cinsel istismarda bulunduğu iddialarını reddederek, "Bir baba öz kızına böyle bir şey yapmaz." ifadesini kullandı. Kendini savunan sanık, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Anne Cezanın Ağırlığını Talep Etti

Bununla birlikte, sanığın eşi E.İ. ise, eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirme sonucunda S.İ'nin "çocukların cinsel istismarı" suçundan 30 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.