Bolu'da Hava Koşulları Nedeniyle Eğitim Ara Verildi

Bolu'da Hava Şartları Eğitimi Etkiledi

Bolu'da, olumsuz hava koşulları sebebiyle tüm kurslarda hafta sonu eğitime ara verildi. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin devam ettiğini duyurdu.

Eğitimlere Ara Veriliyor

Vali Aydın, il genelinde bulunan destekleme ve yetiştirme kursları, motorlu taşıtlar sürücü kursları, sınav ve eğitimleri ile özel öğretim rehabilitasyon merkezlerinde 22-23 Şubat tarihlerinde eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.