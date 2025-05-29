Bolu'da Hırsızlık Operasyonu: Bir Tutuklama

Bolu'da, çalıntı plakayla hırsızlık yaptığı iddia edilen iki şüpheli, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir aracın çalındığı bilgisini değerlendirerek hızlı bir şekilde harekete geçti.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Borazanlar Mahallesi'nde park halindeki bir araçtan sökülen plakanın, farklı bir araca takılarak hırsızlık yapıldığını tespit etti. İki şüphelinin Sakarya'ya gittiği belirlenince, bunun üzerine operasyon düzenlendi.

Y.D. ve N.D. isimli şüpheliler, düzenlenen operasyonla birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Yapılan sorgulamanın ardından Y.D. tutuklanırken, N.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu'da çalıntı plakayla hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.