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Bolu'da Keçiler Yüzünden Çıkan Kavga 2 Yaralıyla Sonuçlandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde keçilerin tarlaya girmesi nedeniyle çıkan kavgada 2 komşu yaralandı ve jandarma soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 20:10
Bolu'da Keçiler Yüzünden Çıkan Kavga 2 Yaralıyla Sonuçlandı

Bolu'da Keçi Kavgası: 2 Yaralı

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Akçaalan Köyü Kavacık Mahallesi'nde, tarlaya giren keçiler yüzünden iki komşu arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, 81 yaşındaki Emine A'nın sahip olduğu keçilerin, 55 yaşındaki komşusu Muazzez A'nın tarlasına girmesiyle başladı. Duruma büyük bir tepki gösteren Muazzez A, komşusu Emine A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi sonucunda kavga çıktı. Olayı gören köy sakinleri, iki kadını ayırmak için müdahale etti. İhbar üzerine, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Olayda, yüz ve baş bölgesinden yaralanan Emine A. ile başında darp izleri bulunan ve elinden yaralanan Muazzez A., hastaneye kaldırıldı.

Her iki kadın da birbirlerinden şikayetçi olduğu için jandarma soruşturma başlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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