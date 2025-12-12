Bolu’da Ölen Akademisyenin Organları 4 Hastaya Umut Oldu

Özlem Yoldaş adlı araştırma görevlisinin organ bağışı, nakil bekleyen dört hastaya yaşam umudu sağladı.

Olayın Detayları

Özlem Yoldaş (45), Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu’nda görevliydi. 4 Aralık tarihinde evinde fenalaşan Yoldaş, önce Mudurnu Devlet Hastanesine, ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesindeki 7 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti.

Organ Nakli Süreci

Ailesinin organ bağışında bulunma kararı üzerine, Ankara’dan gelen özel ekip tarafından operasyon gerçekleştirildi. Alınan organların dağılımı şöyle oldu: karaciğer Malatya'ya, kalp ve bir böbrek Ankara'ya, diğer böbrek İstanbul'a gönderildi. Yetkililer, bu organların nakil bekleyen 4 hastaya umut olacağını bildirdi.

BOLU’DA BEYİN ÖDEMİ NEDENİYLE FENALAŞIP, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN 45 YAŞINDAKİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖZLEM YOLDAŞ'IN ORGANLARI, NAKİL BEKLEYEN 4 HASTAYA UMUT OLACAK.