Bolu'da Yaralı Kızıl Geyik Yavrusuna Şefkatli Bakım

Bolu'da Yaralı Kızıl Geyik Yavrusunun Tedavisi Devam Ediyor

Bolu'da, Yedigöller bölgesinde yol kenarında yaralı olarak bulunan bir kızıl geyik yavrusu, tedavi için getirildiği veteriner kliniğinde büyük bir özenle bakılmaktadır.

Doğa Koruma Ekiplerinin İhbarı

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2 gün önce yaralı geyik yavrusunu fark ederek gerekli müdahaleyi gerçekleştirdiler. Hızla kent merkezindeki bir veteriner kliniğine gönderilen yavru, uzman veterinere teslim edildi.

Veteriner Hekimden Açıklama

Veteriner hekim Ömer Yılmaz, muayene sırasında geyik yavrusunun arka ayağında yaralanma tespit ettiklerini belirtti. Yavruya "Bala" ismi verildi ve sağlığına kavuşması için gerekli tedavi süreci başlatıldı.

Bakım ve Tedavi Süreci

Veteriner kliniğinde biberonla keçi sütü ile beslenen "Bala", ayrıca yarasının iyileşmesi için bandaj uygulaması da yapılmaktadır. Veteriner Hekim Yılmaz, hayvanın rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağını ifade etti.

Bolu'da yaralı bulunan kızıl geyik yavrusunun bakımı, tedavi için getirildiği veteriner kliniğinde özenle yapılıyor.

Bolu'da yaralı bulunan kızıl geyik yavrusunun bakımı, tedavi için getirildiği veteriner kliniğinde özenle yapılıyor.

Bolu'da yaralı bulunan kızıl geyik yavrusunun bakımı, tedavi için getirildiği veteriner kliniğinde özenle yapılıyor.

Bolu'da yaralı bulunan kızıl geyik yavrusunun bakımı, tedavi için getirildiği veteriner kliniğinde özenle yapılıyor.