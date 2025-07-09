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Bolu'da Yola Çıkan Geyik Faciası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yola çıkan geyiğin neden olduğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 10:41
Bolu'da Yola Çıkan Geyik Faciası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, yola aniden çıkan bir geyiğin neden olduğu çarpışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu'dan Bolu yönüne seyir eden Erol Y. idaresindeki 81 DN 520 plakalı hafif ticari aracın, Taşkesti mevkisinde yola çıkan geyiğe çarpmasıyla başladı. Bu çarpmanın ardından, karşı yönden gelen F.Ç.'nin kullandığı 14 BY 589 plakalı canlı tavuk taşıyan kamyon ile çarpışma yaşandı.

Olayın hemen ardından, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Erol Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan kamyon sürücüsü F.Ç. ise Mudurnu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Talihsiz kazada yaşamını yitiren Erol Y.'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yola çıkan geyiğin neden olduğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi...

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yola çıkan geyiğin neden olduğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yola çıkan geyiğin neden olduğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi...

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yola çıkan geyiğin neden olduğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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