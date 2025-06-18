Bolu Dağı Geçişinde Yol Güvenliği İçin Temizlik Çalışması

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, sürücülerin güvenliğini artırmak amacıyla önemli bir temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yol kenarındaki trafik uyarı tabelalarını kaplayan çalılıkların temizlenmesi için harekete geçti. Yapılan denetimlerde bazı ikaz ve uyarı tabelalarının, görüşü ciddi şekilde etkileyen bitki örtüsüyle kaplandığı tespit edildi.

Çalışmalar, geçişin virajlı bölümlerinde yoğunlaştırıldı. İş makineleriyle başlatılan temizlik süreci, trafik ikaz ve uyarı tabelalarının çevresinde büyüyen otların kesilmesiyle devam ediyor. Bu çalışma, sürücülerin yol bilgilerini daha net alabilmesi ve güvenli bir sürüş deneyimi yaşaması adına büyük bir önem taşıyor.

Sonuç olarak, bu temizlik çalışmaları sayesinde Bolu Dağı geçişindeki güvenlik önlemlerinin artırılması hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, yol kenarındaki trafik uyarı tabelalarını kapatan çalılıkların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, yol kenarındaki trafik uyarı tabelalarını kapatan çalılıkların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.