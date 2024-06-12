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Bolu geçişinde bayram trafiği için yoğun güvenlik önlemleri

Kurban Bayramı tatilinde Bolu geçişinde trafik akışının aksamaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Dron ve kameralarla trafik kontrol edilecek, ekipler 24 saat görev başında olacak.

Yayın Tarihi: 12.06.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 16:32
Bolu geçişinde bayram trafiği için yoğun güvenlik önlemleri

Bayram Trafiği İçin Önlemler Artırıldı

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca ulaşımda aksama yaşanmaması için geniş kapsamlı güvenlik önlemleri alındı. Bayram trafiği nedeniyle yoğunluk yaşanması beklenen güzergahlarda karayolları, jandarma ve emniyet ekipleri hazırlıklarını tamamladı.

Güvenlik ve Kontrol Tedbirleri

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram süresince 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürecek. Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde görev yapacak 92 ekip, 192 personelle trafik akışını sağlayacak.

Trafik akışı dron ve kameralarla sürekli olarak kontrol edilecek ve herhangi bir olumsuz durumda ekipler anında müdahalede bulunacak. Hız sınırını aşan ve emniyet şeridini kullanan sürücüler, dron ve mobil radarlarla tespit edilerek cezai işlem uygulanacak.

Trafik Yoğunluğu Bekleniyor

Okulların tatile gireceği 14 Haziran'dan itibaren bölgede bayram trafiğinin yoğunlaşması bekleniyor. Bu nedenle sürücülere, araçlarının bakımını yaptırmaları ve yola dinlenmiş olarak çıkmaları tavsiye ediliyor.

Güvenlik ve Sağlık Tavsiyeleri

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Ali Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram tatili boyunca beklenen trafik yoğunluğuna karşı tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Yılmaz, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını, belli aralıklarla mola vermelerini ve yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle bol su tüketmelerini önerdi.

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