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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel Yangını Davası Başladı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısına çıktı. Yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 10:46
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel Yangını Davası Başladı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel Yangını Davası Başladı

21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin ölümüne, 133 kişinin yaralanmasına neden olan Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşması başladı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından düzenlenen duruşmada, aralarında otel sahibi ve belediye yetkililerinin bulunduğu 32 sanık, tutuklu olarak hakimin karşısına çıktı.

Duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda yapılan özel bir salonda gerçekleştirildi. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları duruşmaya katıldı. Duruşma boyunca salon ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı ve etraftaki yollar araç trafiğine kapatıldı.

Katılımcılar, iki ayrı noktada yapılan aramaların ardından salona alındı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kullanılarak kaydedilen duruşmada, sanıkların getirilmesi sırasında bir müştekinin fenalık geçirmesi üzerine sağlık ekipleri müdahale etti ve müşteki tedavi için salondan çıkarıldı.

Duruşmaya; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı Selami Altınok ve diğer siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Yangında Yaşananlar ve İddianame

Grand Kartal Otel'deki yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otelin sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve çeşitli yöneticiler hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıl hapis cezası talep ediliyor.

Diğer sanıklar arasında otelin teknik personeli ve iş güvenliği uzmanları ile çeşitli kamu görevlileri de yer alıyor. Bu kişilerin, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına başlandı.

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