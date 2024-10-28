Borrell: Orta Doğu'daki Kriz İnsanlık İçin Bir Uyarı

Borrell: "Orta Doğu'da Yaşananlar İnsanlığımızı Kaybettiğimizi Gösteriyor"

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu'daki gidişatın insanlık adına kaygı verici olduğunu dile getirdi.

Büyük Bir Yangının Eşiğinde

Borrell, İspanya devlet radyosu RNE'ye verdiği demeçte, "Büyük bir yangının eşiğindeyiz. Gazze ve Lübnan'da yaşanan çatışmalar, daha büyük çapta bir kriz için zemin hazırlamakta" dedi.

İnsani Krizin Boyutları

Borrell, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen, İkinci Dünya Savaşı sonrası en ciddi insani kriz olarak nitelendirilen duruma dikkat çekti: "Orta Doğu'daki olaylar, insanlığımızı kaybettiğimizin birer göstergesi."

İsrail'in Eylemleri ve Avrupa Birliği'nin Durumu

Borrell, İsrail'in İran'ın nükleer veya petrol tesislerine olası saldırılarının büyük endişelere yol açtığını belirtti. Krizin sona ermesi için "zorlayıcı önlemler" alınması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, İsrail'e silah satışı konusunda her AB ülkesinin kendi kararını vereceğini, bu durumun ortak bir karar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. "İspanya, İtalya veya Fransa'nın bu satışları durdurma kararı alması yerinde. Ancak, Almanya gibi bazı ülkeler ise askeri yardımlarını artırmaya devam ediyor. Bu nedenle ortak bir duruş söz konusu değil," şeklinde konuştu.