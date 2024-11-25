Bosna Hersek'te 'Devlet Günü' Coşkuyla Kutlandı

Bosna Hersek'te 'Devlet Günü' Resepsiyonu

Bosna Hersek, tarihinin en önemli günlerinden biri olan 'Devlet Günü' dolayısıyla bir resepsiyon düzenledi. Bu özel gün, 25 Kasım 1943’te gerçekleştirilen Ulusal Kurtuluş Anti-Faşist Konseyinin (ZAVNOBİH) ilk oturumuyla ilişkilendirilmektedir.

Başkent Saraybosna'daki Vijecnica Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen resepsiyon, Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Hırvat Üye Zeljko Komsic’in ev sahipliğinde yapıldı. Siyasetçiler, yabancı misyon temsilcileri ve davetlilerin katıldığı etkinlik, Bosna Hersek Milli Marşı’nın çalınması ve saygı duruşuyla başladı.

Becirovic'ten Güçlü Mesajlar

Resepsiyon sırasında konuşma yapan Becirovic, Bosna Hersek’in bölünmez bir bütün olduğunu vurgulayarak, ZAVNOBİH’in devletin temellerini attığını belirtti. Ayrıca, Bosna Hersek antifaşistlerinin, büyük Sırbistan ve büyük Hırvatistan projelerine karşı birleşik ve bölünmez bir Bosna Hersek için karar aldığını ifade etti.

“Bizim Bosna Hersek mesajımız evrenseldir. Köprüler inşa edelim; atalarımız nasıl köprüler inşa ettiyse biz de öyle yapmalıyız” diyen Becirovic, Gazze, Ukrayna ve diğer kriz bölgelerindeki acıları anladıklarını sözlerine ekledi.

Komsic'in Vurgusu

Bosna Hersek'in temel yapı taşlarından biri olduğunu belirten Komsic, 25 Kasım’ın ve 1 Mart Bağımsızlık Günü’nün önemine dikkat çekti. Bosna Hersek'in devlet olma konusundaki tartışmalara da değinerek, “Bizi zorlayacaklar, baskı altına alacaklar ama biz devlet olmaktan ve bağımsızlıktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Devlet Günü'nün Tarihçesi

Devlet Günü, Bosna Hersek'in Mrkonjic Grad kentinde 25 Kasım 1943’te yapılan ilk ZAVNOBİH oturumundan itibaren 81 yıldır kutlanmaktadır. Bu oturumda Bosna Hersek’in eski Yugoslavya bünyesinde 6 cumhuriyetten biri olduğu ve Orta Çağ dönemindeki sınırlarının korunacağı kararı alınmıştır.

Oturumda, Bosna Hersek’in sadece Müslüman, Sırp veya Hırvat ülkesi olmadığı, tüm bu halkların eşit sayılacağı hususları da karara bağlanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bosna Hersek tarihinin en önemli günlerinden kabul edilen "Devlet Günü" dolayısıyla başkent Saraybosna'daki Vijecnica Kütüphanesi binasında resepsiyon verildi.

Bosna Hersek tarihinin en önemli günlerinden kabul edilen "Devlet Günü" dolayısıyla başkent Saraybosna'daki Vijecnica Kütüphanesi binasında resepsiyon verildi.