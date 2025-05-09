Bosna Hersek'te Türk ve Boşnak Hafızlardan Kur'an-ı Kerim Ziyafeti

Bosna Hersek'te Kur'an-ı Kerim Okuma Programı

Bosna Hersek'in Tesanj kentindeki Novi Miljanovci Camisinde, Türk ve Boşnak hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim okuma programı gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Bosna Hersek'teki Camiler Günü etkinlikleri kapsamında Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından organize edildi ve programa yüzlerce kişi katıldı.

Din Görevlilerinden Kur'an'ın Önemi Vurgusu

Etkinlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen İstanbul Büyük Çamlıca Camisi müezzini Saffet Çalış ile Yıldız Camisi müezzini Burhan Bozkurt da Kur'an-ı Kerim okudu. Programda, din görevlileri tarafından kutsal kitabın önemi ve din kardeşliği konularında vaaz verildi, ayrıca ilahiler seslendirildi.

Saraybosna Din Hizmetleri Müşaviri'nden Mesaj

Saraybosna Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç, etkinlikte yaptığı açıklamada, Kur'an'ın Müslümanların hayatındaki yerinin önemine dikkat çekerek, dünyadaki Müslümanlar arasında kopmaz bir bağın bulunması gerektiğini vurguladı. İslam'ın Bosna Hersek'te ilelebet var olmasını temenni eden Güvenç, programa destek veren Tesanj Başimamı Fuat Omerbasic'e de teşekkür etti.

Bosna Hersek'in Tesanj kentindeki Novi Miljanovci Camisi'nde Türk ve Boşnak hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim okuma programı gerçekleştirildi.