Bozcaada ve Gökçeada Feribot Seferleri 7 Ocak 2026 İptal

Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 7 Ocak 2026'de Bozcaada ve Gökçeada hattındaki tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 18:26
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 18:30
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli seferler, beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle durduruldu.

Gestaş'tan açıklama

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Ocak 2026 Çarşamba (yarın) Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında planlanan tüm tarifeli seferlerin iptal edildiği bildirildi.

İptal edilen seferlerin detayları

Açıklamada, Geyikli-Bozcaada hattında seferlerin şu şekilde iptal edildiği belirtildi: Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00; Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir.

Vatandaşların ve yolcuların ulaşım planlarını buna göre düzenlemeleri ve güncel duyurular için Gestaş'ın resmi açıklamalarını takip etmeleri önem taşıyor.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

