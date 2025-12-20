Bursa uçağı enkazı görüldü: Yakınlarından yürek burkan anıt mezar talebi

İzmir-İstanbul seferini yaparken 1975 yılında Marmara Denizi'ne düşen ve yarım asır boyunca ulaşılamayan Bursa adlı uçağın enkazının bir YouTuber tarafından görüntülenmesi, kazada yakınlarını kaybeden ailelerde yeniden umut yarattı.

Kaza ve 50 yıllık ulaşılmazlık

İnişe geçtiği sırada pistteki başka bir uçak nedeniyle pas geçmek zorunda kalan uçak, 1975 yılında Marmara Denizi'ne düşmüştü. Kazada 42 kişi hayatını kaybetti; geçen 50 yıl boyunca yalnızca 5 kişinin cansız bedenine ulaşılabilmişti. Derinlik ve dönemin zorlu koşulları nedeniyle enkaza ulaşılmaması, kazayı Türkiye'nin çözülemeyen olaylarından biri haline getirdi. Enkazın yerinin ve parçalarının görüntülenmesi, YouTuber Nedim Kuru tarafından gerçekleştirildi ve İHA tarafından haberleştirildi.

Ailelerin talepleri ve duygusal hikâyeler

Zehra Nebioğlu, eşi Bedir Nebioğlu'nun kazada hayatını kaybettiğini anlattı. Eşinin onları özlediği için bir gün erken geldiğini söylediğini belirten Nebioğlu, acı haberi aldığında felç geçirdiğini ifade etti. Nebioğlu'nun sözleri şöyle: "Eşim İzmir’e gitti. Bizi özlediği için bir gün önce geldi. Gece yatıyordum. Herkes toplanmış. Benim kapılarımı kapatmış. Uyandım. Herkesin bana bakıyor. Denize düştü dediler. Çok güzel yüzüyordu eşim. Fakat bu olmadı. Ben felç geçirdim. İnşallah ben ölmeden o da gelse dedim. DNA yapılır. Kızım var onun DNA örneği alınır. Çıksın. Çok istiyorum. Çok ağlayacağım ama bir taraftan da sevineceğim"

Banu Nebioğlu, kazanın gerçekleştiği sırada henüz 3 yaşında olduğunu ve babası Bedir Nebioğlu'nu hiç hatırlamadığını belirtti. Şu an 53 yaşında olan Nebioğlu, cenazelerine kavuşamamış olmanın verdiği derin üzüntüyü dile getirdi. Babasının aktif bir iş insanı ve Malatyaspor Başkanı olduğunu, uçak biletini bir saat öne çekmesinin felakete yol açtığını anlattı. Nebioğlu, araştırmalarına göre kazada kule hatası olduğunu düşündüğünü ve derinlik nedeniyle kemiklerin korunabileceğini belirterek tüm cenazelerin bulunabileceğini söyledi.

Banu Nebioğlu'nun en büyük talebi ise aile adına bir anıt mezar yapılması: "Bizim isteğimiz bir anıt mezarımızın olmasını istiyorum. Ben babamı hiç tanımadım. Hiç kokusunu, sesini hiç hatırlamıyorum. Tanımadığım bir adamı her gün resminden seviyorum. Resmiyle konuşuyorum. Anıt mezarı neden olmasın. Cenazelerimize ulaşılsın. Bir anıt mezarımızı olsun istiyoruz."

Aileler, hem cenazelere ulaşılmasını hem de kayıpların anılacağı bir anıt mezarın yapılmasını yetkililerden talep ediyor.

EŞİNİ KAYBEDEN ZEHRA NEBİOĞLU