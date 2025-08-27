Bozoğlu Göleti ve Akhasan Barajı'na 320 Bin Sazan Yavrusu Bırakıldı

2025 Yılı Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında gerçekleştirildi

2025 Yılı Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, Amasya Yedikır Su Ürünleri Araştırma ve Üretim İstasyonu'nda üretilen 626 bin sazan yavrusu, Çankırı'daki 11 gölete bırakıldı.

