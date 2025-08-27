DOLAR
Bozoğlu Göleti ve Akhasan Barajı'na 320 Bin Sazan Yavrusu Bırakıldı

Çankırı Çerkeş'teki Bozoğlu Göleti ve Akhasan Barajı'na, 2025 Projesi kapsamında Amasya Yedikır'da üretilen 320 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:01
2025 Yılı Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında gerçekleştirildi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki Bozoğlu Göleti ve Akhasan Barajı'na 320 bin sazan yavrusu bırakıldı.

2025 Yılı Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, Amasya Yedikır Su Ürünleri Araştırma ve Üretim İstasyonu'nda üretilen 626 bin sazan yavrusu, Çankırı'daki 11 gölete bırakıldı.

Bu kapsamda, Çerkeş'teki Bozoğlu Göleti ve Akhasan Barajı'na da toplam 320 bin sazan yavrusu bırakıldı.

