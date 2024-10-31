Brand Week İstanbul 2023: Bir Tarihin Başlangıcı

Brand Week İstanbul 2023'te Öne Çıkanlar

Brand Week İstanbul, bu yıl 4-8 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Etkinliğin teması 'Bir Tarihin Başlangıcı' olarak belirlendi ve programda atölye çalışmaları, film okuma seansları, imza günleri ve networking etkinlikleri gibi birçok farklı faaliyet yer alacak.

Öne Çıkan Konuşmalar

Programda 10'dan fazla sahnede 300'den fazla konuşmacı katılımcılarla bir araya gelecek. Ekonomi alanında 2023 Nobel Ödülü sahibi Daron Acemoğlu, ödül sonrası ilk konuşmasını 6 Kasım'da yapacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açılış konuşmasını gerçekleştirerek etkinliği başlatacak.

Kadın Temsili ve Ödüller

Bu yıl da iş dünyasında kadınların temsiliyeti üzerine özel içerikler sunulacak. UN Women Türkiye İyi Niyet Elçisi Demet Evgar, 'Kadınlar, Kadınlıklar, Kalıplara Sığmayan Bir Tarih' başlıklı programda medya ve sinemada kadının geleceği hakkında konuşacak. Ayrıca 'Fark Yaratan Kadınlar Ödül Töreni' 6 Kasım'da düzenlenecek.

Yapay Zeka ve Yeni Teknolojiler

Yapay zeka, Brand Week İstanbul 2023'ün merkezinde yer alacak. WPP'nin Chief AI Officer'ı Daniel Hulme ve filozof Riccardo Manzotti, yapay zekanın iş dünyasındaki etkilerini ele alacak. Türkiye'deki yapay zeka alanında yapılması gerekenler de tartışılacak.

Mizahın Gücü

Mizah, bu yılki programda dikkat çeken bir konuyken, ata konuk olarak Ata Demirer yer alacak. Ayrıca Hasan Can Kaya, Giray Altınok ve İbrahim Büyükak gibi isimler de sahne alacak.

Ünlü İsimler Panelde

Kenan Doğulu, Hazal Kaya, Nurgül Yeşilçay gibi ünlü isimler de Brand Week İstanbul'da katılacak. Bu isimler çeşitli panellerde ve sunumlarda yer alarak etkinliğe katılacak.

Sağlık ve İyileştirme Üzerine Tartışmalar

Brand Week İstanbul'un 'Healing Hall' bölümü, tüketici sağlığının geleceği ve iyileştirici sağlık çözümlerine odaklanacak. Eczacı Adile Özdağ liderliğinde, uzman isimler yeni iyileşme yolları hakkında bilgiler sunacak.

Brand Week İstanbul'un detaylı programına brandweekistanbul.com adresinden ulaşabilirsiniz.