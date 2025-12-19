DOLAR
42,8 -0,2%
EURO
50,15 -0,04%
ALTIN
5.953,64 0,08%
BITCOIN
3.729.145,69 -2,73%

BRCA Mutasyonları: Meme ve Prostat Kanserlerinde Ortak Genetik Bağlantı

Prof. Dr. Burak Turna: BRCA1/2 mutasyonları meme ve prostat kanserlerinde ortak risk faktörü; genetik değerlendirme erken tanı ve hedefe yönelik tedaviler için kritik.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 09:41
BRCA Mutasyonları: Meme ve Prostat Kanserlerinde Ortak Genetik Bağlantı

BRCA Mutasyonları: Meme ve Prostat Kanserlerinde Ortak Genetik Bağlantı

Acıbadem Kent Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Burak Turna, meme ve prostat kanserlerinin farklı organlarda ortaya çıkmasına rağmen önemli genetik ortaklıklar taşıdığına dikkat çekti. Turna, özellikle BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki mutasyonların iki kanser türü arasında köprü görevi gördüğünü vurguladı.

Genetik Bağlantı ve BRCA Mutasyonları

Prof. Dr. Turna, BRCA mutasyonlarının hem kadınlarda meme ve over kanseri riskini hem de erkeklerde daha genç yaşta ve agresif seyredebilen prostat kanseri riskini belirgin şekilde artırdığını söyledi. Bu nedenle aile öyküsünün genetik değerlendirmelerde en kritik aşamalardan biri olduğunu belirtti.

Turna, aile öyküsü ile ilgili örnek verirken şunları kaydetti: Erken yaşta veya agresif tipte meme kanseri tanısı alan bir anneye BRCA mutasyonu saptanması halinde, oğlunun prostat kanseri açısından genetik değerlendirmeye alınması gerektiğini; aynı şekilde metastatik ya da yüksek dereceli prostat kanseri tanısı olan bir babanın kızında meme kanseri riskini artıran genetik değişiklikler görülebileceğini ifade etti.

Epidemiyoloji: Sıklık ve Risk

Prof. Dr. Turna, Türkiye ve dünyada kadınlarda en sık görülen kanserin meme kanseri olduğunu hatırlattı ve "her 8 kadından biri" ifadesiyle yaşam boyu görülme riskine dikkat çekti. Erkeklerde de prostat kanserinin en yaygın kanser türlerinden biri olduğunu belirten Turna, prostat kanserinin erkeklerde yaşam boyu görülme riskinin %12-15 seviyelerinde olduğunu söyledi.

Bu yüksek oranların, meme ve prostat kanserlerinin ortak genetik temelini anlamayı daha da önemli hale getirdiğini vurguladı.

Genetik Analizlerin Erken Tanı ve Tedavideki Rolü

Prof. Dr. Turna, genetik analizlerin sadece risk belirlemekle kalmayıp erken tanı stratejilerinin oluşturulmasında, gereksiz tedavilerin önlenmesinde ve aile bireylerinin risk düzeylerinin belirlenmesinde kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Ayrıca Turna, hedefe yönelik tedaviler bağlamında genetik analizlerin önemine değinerek PARP inhibitörleri gibi tedavi seçeneklerinin planlanmasında genetik bilginin yol gösterici olduğunu belirtti.

Sonuç: BRCA1/2 başta olmak üzere genetik değerlendirmeler, hem meme hem de prostat kanserlerinde erken tanı, aile bazlı risk yönetimi ve hedefe yönelik tedavi planlaması açısından hayati öneme sahiptir.

ACIBADEM KENT HASTANESİ ÜROLOJİ UZMANI PROF. DR. BURAK TURNA

ACIBADEM KENT HASTANESİ ÜROLOJİ UZMANI PROF. DR. BURAK TURNA

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Gebe Okulu mezunlarına katılım belgesi
2
ADÜ'de Hizmet İçi Eğitimler: İdari Mevzuat ve Kamu İhale Kanunu
3
Arnavutköy'de Başıboş Atlar Trafiği Tehlikeye Atıyor
4
Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı
5
Köyceğiz'de Yerli Üretim, Milli Güç Sergisi Açıldı
6
Sultanhisar'da 'Misafirim Kaymakamım' Projesi Salavatlı ve Atça'da Devam Etti

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor