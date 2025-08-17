DOLAR
Brezilya'dan İsrail'in 'E1' Projesi Onay Planına Sert Tepki

Brezilya, Bezalel Smotrich'in Doğu Kudüs'te Filistin yerleşimlerini genişletecek "E1" projesinin onaylanmasını kınadı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 00:09
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 00:09
Brezilya, İsrail'in "E1" Projesi Onay Planına Karşı Çıktı

Brezilya Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki

Brezilya, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüste Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracak "E1" projesinin onaylanması planına tepki gösterdi.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" amacıyla Doğu Kudüs'teki yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığı yönündeki beyanatı kınandı.

Açıklamada, söz konusu planın Filistin'in toprak bütünlüğünü daha da zayıflatacağı ve "Bu plan, Batı Şeria’yı Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs’ü bu toprakların geri kalanından izole etmekle tehdit ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki devam eden varlığını yasa dışı ilan ettiği hatırlatıldı. Metinde, "Mahkemenin görüşü, İsrail'in derhal herhangi bir yeni yerleşim faaliyetini durdurma ve tüm sakinlerini tahliye etme yükümlülüğü olduğu sonucuna vardı." denildi.

Brezilya, Filistin halkının bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma hakkını vurgulayarak, İsrail'i iki devletli çözümün uygulanabilirliğini tehdit eden ve bölgede kalıcı barışı tehlikeye atan tek taraflı adımlardan kaçınmaya çağırdı.

