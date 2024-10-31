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Bucak'ta Traktör Kazası: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Burdur'un Bucak ilçesinde bir traktör kazası sonucunda 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 22:13
Bucak'ta Traktör Kazası: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Bucak'ta Trajik Kaza

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde, Alper K. adlı bir baba, evinin bahçesinde traktörüyle çalışırken, talihsiz bir şekilde 3 yaşındaki oğlu Oğuzhan K.'ye çarptı.

Olayın Ardından Yapılan Müdahale

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Ancak, gelen sağlık ekibi Oğuzhan K.'nin hayatını kaybettiğini belirtti.

Baba İfadeye Alındı

Olayla ilgili olarak Alper K., ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Kaza, köyde derin bir üzüntüye yol açtı.

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