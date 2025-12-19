DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,18 0,04%
ALTIN
5.959,11 -0,01%
BITCOIN
3.774.244,75 -3,97%

BUDO İstanbul Seferleri Kabataş'a Taşınıyor — 1 Ocak 2026'da Başlıyor

BUDO'nun İstanbul varış noktası 1 Ocak 2026'ten itibaren Kabataş Transfer Merkezi olacak; yolcular metro, tramvay, füniküler ve deniz hatlarına tek noktadan erişecek.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:25
BUDO İstanbul Seferleri Kabataş'a Taşınıyor — 1 Ocak 2026'da Başlıyor

BUDO İstanbul Seferlerinde Yeni Dönem: Varış Noktası Kabataş

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) İstanbul seferlerinde önemli bir değişiklik yapıldı.

Uygulamaya Giriş Tarihi ve Etkileri

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren İstanbul seferlerinin varış noktası Kabataş Transfer Merkezi olarak belirlendi. Bu düzenleme ile BUDO yolcuları daha kısa sürede ve yüksek konfor ile seyahat edebilecek.

Aktarma ve Erişim Kolaylığı

Kabataş Transfer Merkezi sayesinde yolcular metro, tramvay, füniküler ve deniz ulaşım hatlarına tek noktadan kolay erişim sağlayabilecek. Yeni düzenlemenin günlük ulaşım akışına ve yolcu deneyimine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

BUDO’NUN İSTANBUL SEFERLERİNDE VARIŞ NOKTASI 1 OCAK 2026’DAN İTİBAREN KABATAŞ TRANSFER MERKEZİ...

BUDO’NUN İSTANBUL SEFERLERİNDE VARIŞ NOKTASI 1 OCAK 2026’DAN İTİBAREN KABATAŞ TRANSFER MERKEZİ OLUYOR.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları
2
Afyonkarahisar'da 'Üniversite Gençliğinde İnanç ve Aile' Semineri
3
Doç. Dr. İrfan Koca: Teknolojiyle artan fıtık riski ve izlenecek yol haritası
4
ADÜ Buharkent MYO ile Buharkent Halk Eğitim Merkezi İş Birliği Protokolü İmzaladı
5
Büyükkılıç'tan Genç Girişimcilere Tam Destek — Kayseri Girişimcilik Zirvesi
6
Akran Zorbalığı Sessiz İlerliyor: Uzmanlar Aileleri Uyarıyor
7
ISCSAR 2025 Boyabat'ta: II. Uluslararası Güncel Fen ve Uygulamalı Araştırmalar Sempozyumu

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül