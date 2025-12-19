BUDO İstanbul Seferleri Kabataş'a Taşınıyor — 1 Ocak 2026'da Başlıyor

BUDO İstanbul Seferlerinde Yeni Dönem: Varış Noktası Kabataş

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) İstanbul seferlerinde önemli bir değişiklik yapıldı.

Uygulamaya Giriş Tarihi ve Etkileri

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren İstanbul seferlerinin varış noktası Kabataş Transfer Merkezi olarak belirlendi. Bu düzenleme ile BUDO yolcuları daha kısa sürede ve yüksek konfor ile seyahat edebilecek.

Aktarma ve Erişim Kolaylığı

Kabataş Transfer Merkezi sayesinde yolcular metro, tramvay, füniküler ve deniz ulaşım hatlarına tek noktadan kolay erişim sağlayabilecek. Yeni düzenlemenin günlük ulaşım akışına ve yolcu deneyimine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

