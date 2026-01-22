Buharkent 2026'da Tamamen Doğal Gaza Kavuşacak

Aydın'ın Buharkent ilçesinde doğal gaz altyapısına ilişkin kritik bir adım atıldı. Resmi Gazete'de 22 Ocak 2026 tarihli yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Denizli ili Sarayköy ilçesinde kurulacak RMS-A doğal gaz dağıtım tesisi için gerekli taşınmazın acele kamulaştırma süreci başlatıldı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Halihazırda ilçede doğal gaz arzı taşıma sistemi ile sağlanmakta olup, şehir merkezinin yaklaşık %75inde doğal gaz kullanımı aktif durumda. Alınan kararın ardından hedef, 2026 yılı içerisinde şehir merkezinin tamamına boru hattı üzerinden doğal gaz arzı sağlanması.

Yeni sistemle birlikte sadece konutların değil, Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nin doğal gaz talepleri de karşılanacak. Bu gelişme; üretimin artması, yeni yatırımların ilçeye çekilmesi ve istihdamın güçlenmesi açısından önemli katkı sağlayacak.

Kalıcı ve güçlü altyapı kuruyoruz

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, alınan kararın ilçenin geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, ilçemize doğal gazın boru hattı ile kalıcı olarak ulaştırılmasını sağlayacak tesisin kurulacağı arazi için acele kamulaştırma kararı alınmıştır. Halihazırda taşıma sistemiyle şehir merkezimizin yaklaşık yüzde 75’inde doğal gaz arzı sağlanmaktadır. Alınan bu kararla birlikte 2026 yılı içerisinde şehir merkezimizin tamamında doğal gaz arzı sağlanacaktır. Ayrıca Organize Sanayi Bölgemizin doğal gaz talepleri de karşılanmış olacak. Buharkent’imizin daha güçlü bir altyapıya kavuşması için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz"

AYDIN'IN BUHARKENT DOĞAL GAZ ALTYAPISINDA ÖNEMLİ BİR ADIM ATILARAK İLÇEYE DOĞAL GAZIN BORU HATTI İLE KALICI OLARAK ULAŞTIRILMASINI SAĞLAYACAK TESİS İÇİN CUMHURBAŞKANI KARARIYLA ACELE KAMULAŞTIRMA SÜRECİ BAŞLATILDI.