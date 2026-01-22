Buharkent 2026'da Tamamen Doğal Gaza Kavuşacak

Resmi Gazete kararına göre RMS-A tesisi için acele kamulaştırma başlatıldı; 2026'da şehir merkezi ve OSB boru hattıyla doğal gazla buluşacak.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:15
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:15
Buharkent 2026'da Tamamen Doğal Gaza Kavuşacak

Buharkent 2026'da Tamamen Doğal Gaza Kavuşacak

Aydın'ın Buharkent ilçesinde doğal gaz altyapısına ilişkin kritik bir adım atıldı. Resmi Gazete'de 22 Ocak 2026 tarihli yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Denizli ili Sarayköy ilçesinde kurulacak RMS-A doğal gaz dağıtım tesisi için gerekli taşınmazın acele kamulaştırma süreci başlatıldı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Halihazırda ilçede doğal gaz arzı taşıma sistemi ile sağlanmakta olup, şehir merkezinin yaklaşık %75inde doğal gaz kullanımı aktif durumda. Alınan kararın ardından hedef, 2026 yılı içerisinde şehir merkezinin tamamına boru hattı üzerinden doğal gaz arzı sağlanması.

Yeni sistemle birlikte sadece konutların değil, Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nin doğal gaz talepleri de karşılanacak. Bu gelişme; üretimin artması, yeni yatırımların ilçeye çekilmesi ve istihdamın güçlenmesi açısından önemli katkı sağlayacak.

Kalıcı ve güçlü altyapı kuruyoruz

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, alınan kararın ilçenin geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, ilçemize doğal gazın boru hattı ile kalıcı olarak ulaştırılmasını sağlayacak tesisin kurulacağı arazi için acele kamulaştırma kararı alınmıştır. Halihazırda taşıma sistemiyle şehir merkezimizin yaklaşık yüzde 75’inde doğal gaz arzı sağlanmaktadır. Alınan bu kararla birlikte 2026 yılı içerisinde şehir merkezimizin tamamında doğal gaz arzı sağlanacaktır. Ayrıca Organize Sanayi Bölgemizin doğal gaz talepleri de karşılanmış olacak. Buharkent’imizin daha güçlü bir altyapıya kavuşması için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz"

AYDIN'IN BUHARKENT DOĞAL GAZ ALTYAPISINDA ÖNEMLİ BİR ADIM ATILARAK İLÇEYE DOĞAL GAZIN BORU HATTI...

AYDIN'IN BUHARKENT DOĞAL GAZ ALTYAPISINDA ÖNEMLİ BİR ADIM ATILARAK İLÇEYE DOĞAL GAZIN BORU HATTI İLE KALICI OLARAK ULAŞTIRILMASINI SAĞLAYACAK TESİS İÇİN CUMHURBAŞKANI KARARIYLA ACELE KAMULAŞTIRMA SÜRECİ BAŞLATILDI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Menekşe'de Tekne Çilesi: Balıkçılar İBB'den Kalıcı Çözüm Bekliyor
2
Cıngı Mecliste: Bina Görevlilerinin Promosyon ve Çalışma Hakları
3
Bozdoğan'da Kızıltepe Sosyal Tesisi Yenilendi
4
Süper Grip (H3N2) Uyarısı: Çocuklarda Nefes Darlığına Dikkat
5
Hasankeyf’te Tütün Denetimi: Halk Sağlığı İçin Sahaya İndiler
6
Batman'da Gece Mesaisi: Çocuk Koruma Mobil Ekibi Sahada
7
Başkan Çolakbayrakdar: Modern araçlarımızla Kocasinan’ın her noktasındayız

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları