Buharkent'te Gıda Denetimi: Süt Toplama Merkezleri ve Toplu Tüketim İşletmeleri Denetlendi

Buharkent'te gıda denetimleri sıkı şekilde sürdü

Süt toplama merkezi ve toplu tüketim işletmelerinde kapsamlı kontroller

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde süt toplama merkezi ile toplu tüketim işletmelerinde gerçekleştirdiği denetimlerde ürünlerden hijyen koşullarına kadar birçok başlığı mercek altına aldı.

Denetimlere Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun’un da katıldığı belirtilirken, ekipler işletmelerdeki son tüketim tarihleri, muhafaza şartları, hijyen gereklilikleri ve bozulma ya da bulaşma risklerini titizlikle kontrol etti.

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşması için denetim faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada ayrıca ilçede gıda güvenliği konusunda taviz verilmediği ve bu çalışmaların hem üretici hem de tüketici açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Yetkililer, denetimlerin rutin olarak devam edeceğini ve halk sağlığını korumaya yönelik önlemlerin kararlılıkla uygulanacağını bildirdi.

BUHARKENT İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE SÜT TOPLAMA MERKEZİ İLE TOPLU TÜKETİM İŞLETMELERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GIDA DENETİMLERİNDE ÜRÜNLERİN SON TÜKETİM TARİHİNDEN HİJYEN KOŞULLARINA KADAR PEK ÇOK BAŞLIĞI MERCEK ALTINA ALDI.