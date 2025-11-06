Buharkent'te İncir Fidanları Yerinde İncelendi

Buharkent'te İncir Fidanlarında Gelişim Gözlemi

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun, İncir Araştırma Enstitüsü teknik personelleri ile birlikte ilçede bulunan kapama ilek bahçesinde incelemelerde bulundu.

Saha İncelemesi ve Değerlendirmeler

Ziyaret, ziraat mühendisleri ve teknik personellerin eşliğinde gerçekleştirildi. Fidan gelişimleri yerinde gözlemlendi ve fidanların genel durumu, gelişim süreci ve bakım ihtiyaçları değerlendirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında üretim verimliliğini artırmaya yönelik öneriler ele alındı. Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilere teknik destek sağlamaya ve incir üretiminde kaliteyi yükseltmeye yönelik saha çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

BUHARKENT İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ SONER ALTUN, İNCİR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TEKNİK PERSONELLERİ İLE BİRLİKTE İLÇEDE BULUNAN KAPAMA İLEK BAHÇESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.