Buharkent'te İncir Fidanları Yerinde İncelendi

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun ve İncir Araştırma Enstitüsü ekipleri kapama ilek bahçesinde incir fidanlarının gelişimini yerinde değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 17:08
Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun, İncir Araştırma Enstitüsü teknik personelleri ile birlikte ilçede bulunan kapama ilek bahçesinde incelemelerde bulundu.

Saha İncelemesi ve Değerlendirmeler

Ziyaret, ziraat mühendisleri ve teknik personellerin eşliğinde gerçekleştirildi. Fidan gelişimleri yerinde gözlemlendi ve fidanların genel durumu, gelişim süreci ve bakım ihtiyaçları değerlendirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında üretim verimliliğini artırmaya yönelik öneriler ele alındı. Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilere teknik destek sağlamaya ve incir üretiminde kaliteyi yükseltmeye yönelik saha çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

