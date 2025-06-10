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Bulgaristan'da Huzurevlerinde 205 Yaşlıya İşkence Yapıldığı Ortaya Çıktı

Bulgaristan'da 5 huzurevinde 205 yaşlıya işkence yapıldığı belirlendi. Adalet Bakanı Georgiev ciddi durumu kamuoyuna duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 16:06
Bulgaristan'da Huzurevlerinde 205 Yaşlıya İşkence Yapıldığı Ortaya Çıktı

Bulgaristan'da Huzurevlerinde Cizgi Dışı Bir Skandal

Bulgaria'da huzurevlerinde yapılan incelemeler sonucunda 205 yaşlıya işkence yapıldığı belirlendi. Adalet Bakanı Georgi Georgiev, huzurevlerinin durumunu "korku evleri" olarak tanımladı.

Operasyonlar ve İhlaller

Eski Zağara ve Varna şehirlerinde yasa dışı faaliyet gösteren 5 huzurevine düzenlenen operasyonların ardından, yaşlılara yönelik eziyet ve işkence uygulandığı kaydedildi. Bakan Georgiev'in açıklamalarına göre, huzurevlerinde bakımsızlık, bağımlı tutma ve yetersiz sağlık hizmetleri gibi çok sayıda ihlal tespit edildi.

Şok Edici Görüntüler

Yapılan operasyon sırasında, işkenceye maruz kalan yaşlıların fotoğrafları paylaşıldı. Bu fotoğraflarda, yaşlıların ayaklarından bağlı olarak tutulduğu ve yataklarının altında saklandığı görülüyor. Bakan Georgiev, müfettişlerin durum karşısında büyük bir üzüntü yaşadığını ifade etti.

Şartlar ve Tedavi Yetersizlikleri

Georgiev, huzurevlerinde kilitli kapılar, sökülen pencereler, hijyen eksikliği ve yıllık sağlık kontrolü yapılmadan tutulan yaşlılarile ilgili ciddi sorunlar olduğunun altını çizdi. Huzurevlerinde genellikle sadece bir kişinin ölümü durumunda doktor çağrıldığını vurguladı.

Gelecekteki Önlemler

Bakan, bu yasadışı huzurevlerinin kapatılacağını ve sıkı denetimlerin başlayacağını duyurdu. Yaşlıların haklarının korunması için gereken önlemlerin alınacağı konusunda halkı bilgilendirdi.

Bulgaristan'da 5 huzurevinde 205 yaşlıya işkence yapıldığı tespit edildi. Adalet Bakanı Georgi...

Bulgaristan'da 5 huzurevinde 205 yaşlıya işkence yapıldığı tespit edildi. Adalet Bakanı Georgi Georgiev (ortada), konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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