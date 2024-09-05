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Burdur'da Bodrum Katında Çamaşır Makinesinden Yangın Çıktı

Burdur'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 19:31
Burdur'da Bodrum Katında Çamaşır Makinesinden Yangın Çıktı

Burdur'da Bodrum Katında Yangın

Burdur'un Konak Mahallesi, Kazancı Sokak'ta yer alan bir binanın bodrum katında, çamaşır makinesinden kaynaklandığı düşünülen bir yangın meydana geldi.

Yangın Anı ve Müdahale

Olay, Dürdane İ. isimli bir vatandaşın yalnız yaşadığı binanın bodrum katında gerçekleşti. Komşuların hızlıca ihbarda bulunmasıyla, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı ve daha büyük bir zararın önüne geçildi.

Güvenlik Önlemleri ve Bilgilendirme

Olay sonrası yetkililer, vatandaşları çamaşır makineleri ve diğer elektrikli aletlerle ilgili güvenlik önlemlerine dikkat etmeleri konusunda bilgilendirdi.

Burdur'da, bir binanın bodrum katında çamaşır makinesinden çıkan yangın söndürüldü.

Burdur'da, bir binanın bodrum katında çamaşır makinesinden çıkan yangın söndürüldü.

Burdur'da, bir binanın bodrum katında çamaşır makinesinden çıkan yangın söndürüldü.

Burdur'da, bir binanın bodrum katında çamaşır makinesinden çıkan yangın söndürüldü.

Burdur'da, bir binanın bodrum katında çamaşır makinesinden çıkan yangın söndürüldü.

Burdur'da, bir binanın bodrum katında çamaşır makinesinden çıkan yangın söndürüldü.

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