Burdur'da Cura, Domates ve Yayla Şenlikleri Coşkuyla Gerçekleştirildi

Burdur'un Çavdır ilçesinde, 25. Cura, Domates ve Yayla Şenliği düzenlendi. Kozağaç Köyü Yaylası Çukuryurt mevkisinde gerçekleştirilen etkinlik, sabahın erken saatlerinden itibaren misafirlerini ağırlamaya başladı. Şenlik alanında kurulan stantları gezmeye gelen vatandaşlar, yöreye özgü türkülerin eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Vali Bilgihan’ın Açıklamaları

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonların sadece eğlenceden ibaret olmayıp, aynı zamanda kültürel aktarım açısından büyük bir misyon taşıdığına dikkat çekti. Şenliğin sadece bölgenin değil, Türkiye'nin kültürel mirası olduğunun altını çizen Baydar, bu mirası gelecek kuşaklara aktarmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Vali Bilgihan Baydar, “Hepimiz bu toprakların evladıyız. Suyun ışıltısı, şırıltısı içerisinde, doğanın içinde hakikaten cennetten bir köşe içindeyiz. Bu şehrin güzelliklerini anlatmaya dilimiz yetmiyor. En önemlisi de insani güzellikler ve değerlerimiz. Nereye yönelsek, hakikaten vatandaşımızın o güzel ferasetiyle, sıcaklığıyla karşılaşıyoruz,” açıklamalarında bulundu.

Katılımcılar

Şenliğe; Çavdır Kaymakamı Kübra Nur Taşçı, Burdur İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Balcı, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Çavdır Belediye Başkanı Ali Okan Yücel ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav ile birlikte siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılarak etkinliğe destek verdiler.

Burdur'un Çavdır ilçesinde 25. Cura, Domates ve Yayla Şenliği yapıldı. Kozağaç Köyü Yaylası Çukuryurt mevkisinde düzenlenen şenliğe, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan (solda) da katıldı.

Burdur'un Çavdır ilçesinde 25. Cura, Domates ve Yayla Şenliği yapıldı. Kozağaç Köyü Yaylası Çukuryurt mevkisinde düzenlenen şenliğe, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan (solda) da katıldı.