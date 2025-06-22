Burdur'da Dorseye Çarpan Otomobil Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Bucak'ta Korkunç Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşanan trajik bir kaza, otomobilin park halindeki bir dorseye çarpması sonucu ortaya çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza Anı ve Detayları

18 yaşındaki Hüseyin A. yönetimindeki 15 AAY 585 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu üzerindeki Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yol kenarında park halindeki 15 ABN 161 plakalı dorseye çarptı. Olayın hemen ardından, ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kaza yerine intikal etti.

Olay Yeri İncelemesi ve Sonuçlar

Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği kontrollerde, sürücü Hüseyin A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer yolcu Süleyman A. (42) ise Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Henüz kazanın nedenine dair net bir bilgiye ulaşılamadı; polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin park halindeki dorseye çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.