Burdur'da Kereste Fabrikasında Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Burdur'un Bucak ilçesindeki kereste fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 17:45
Burdur'da Kereste Fabrikasında Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Burdur'da Yangın Alarmı!

Burdur'un Bucak ilçesinde yer alan Çamlıca Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Yangın ihbarı üzerine bölgeye hemen itirfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor ve kısa süre içinde kontrol altına alınması bekleniyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde Çamlıca Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kereste...

Burdur'un Bucak ilçesinde Çamlıca Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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