Burdur'da Kereste Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Burdur'un Bucak İlçesinde Yangın Korkuttu

Burdur'un Bucak ilçesinde, Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kereste fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine kısa sürede ulaşan 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızlı bir müdahale gerçekleştirdi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekiplerinin etkili çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında fabrikada bulunan hayvanlar da ekiplere tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Yangının Sebebi Üzerine İddialar

Yangına, bir kaynak makinesi kullanımı sırasında meydana gelen kıvılcımların neden olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde Çamlıca Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.