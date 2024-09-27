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Burdur'da Otobüs Durağında Saldırı: Bir Kadın Yaralandı

Burdur'daki bir otobüs durağında av tüfeğiyle açılan ateş sonucu bir kadın yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 10:35
Burdur'da Otobüs Durağında Saldırı: Bir Kadın Yaralandı

Burdur'da Saldırı Olayı

Burdur'un Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı'ndaki otobüs durağında bekleyen bir kadın, R.K.,

bir kişinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu yaralandı. Olay, henüz belirlenemeyen sebeplerle, yolun karşısından E.E. tarafından gerçekleştirildi.

Olayın Ardından Gelişmeler

Saldırı sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis İncelemeleri ve Soruşturma

Olay yeri inceleme ekipleri, hasar gören otobüs durağında detaylı incelemelerde bulundu. E.E.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Psikolojik bir travma yaşayan R.K. ise tedavi altına alındı.

Burdur'da otobüs durağında beklerken bir kişinin av tüfeğiyle ateş açtığı kadın yaralanarak...

Burdur'da otobüs durağında beklerken bir kişinin av tüfeğiyle ateş açtığı kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, hasar alan durakta inceleme yaptı.

Burdur'da otobüs durağında beklerken bir kişinin av tüfeğiyle ateş açtığı kadın yaralanarak...

Burdur'da otobüs durağında beklerken bir kişinin av tüfeğiyle ateş açtığı kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, hasar alan durakta inceleme yaptı.

Burdur'da otobüs durağında beklerken bir kişinin av tüfeğiyle ateş açtığı kadın yaralanarak...

Burdur'da otobüs durağında beklerken bir kişinin av tüfeğiyle ateş açtığı kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, hasar alan durakta inceleme yaptı.

Burdur'da otobüs durağında beklerken bir kişinin av tüfeğiyle ateş açtığı kadın yaralanarak...

Burdur'da otobüs durağında beklerken bir kişinin av tüfeğiyle ateş açtığı kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, hasar alan durakta inceleme yaptı.

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