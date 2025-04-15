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Burdur'da Şarampole Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Burdur'da şarampole devrilen otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 12:25
Burdur'da Şarampole Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Burdur’da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Burdur’da gerçekleşen üzücü bir kazada, 2'si çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Sema C. idaresindeki 15 DR 800 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu üzerindeki Cevat Sayılı Bulvarında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kaza Sonrası Hızla Müdahale

Kaza ihbarının ardından 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aracın içinde sıkışan yaralıları kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada yaralanan Sema C., araçta yolcu olarak bulunan Emel Y. ve çocuklar Kuzey C. ile Güney C., Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza...

Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza...

Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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