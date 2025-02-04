Burdur'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Burdur'da Trafik Kazasında Üç Kişi Yaralandı
Burdur'un Tefenni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı. Kaza sonucu toplamda 3 kişi yaralandı.
Kaza Anı ve Yaralılar
Uğur E. (46) yönetimindeki 07 KB 024 plakalı kamyonet, Beyköy kavşağında tali yoldan çıkan Utku E. (44) idaresindeki 06 EA 9899 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. Bu kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Bilge E. (42) yaralandı.
Kaza Sonrası Müdahale
Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Burdur'un Tefenni ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Burdur'un Tefenni ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.