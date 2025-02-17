Burdur'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Zanlı Tutuklandı

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 18:56
Burdur'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Zanlı Tutuklandı

Burdur'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine kent merkezinde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan detaylı aramada, önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, 1200 lira, 4 bin 840 Tayland bahtı, 4 bin avro, 600 dolar, 10 pound ile birlikte 220,95 gram altın bulundu.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı S.Y, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği önüne çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Polis ekiplerince yapılan...

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Polis ekiplerince yapılan aramada uyuşturucu madde, para ve altın ele geçirildi.

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