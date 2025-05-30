Burdur DoğaFest 2023: Yürüyüş ve Su Sporlarıyla Heyecan Dolu Başlangıç

Burdur'da gerçekleştirilen Doğa Festivali (DoğaFest), doğa tutkunları için hareketli bir başlangıç yaptı. İlk kez Burdur Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler, Bucak ilçesinde yer alan özel bir alanda, Sığla Ormanı'nda gerçekleşen doğa yürüyüşü ile başladı.

Sığla Ormanı Yürüyüşü

Festivalin ilk günü, Türkiye'de yalnızca Muğla ve Burdur'da bulunan Sığla Ormanı'nda, 900 metrelik parkur üzerinde yapılan doğa yürüyüşü ile renklendi. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, yürüyüş sırasında yaptığı açıklamada, Anadolu'nun sunduğu zengin doğa varlıklarını vurguladı. Bilgihan, "Burada, doğa tutkunlarıyla bu zenginlikleri paylaşıyoruz. Sığla Ormanı, hem kuş hem de bitki çeşitliliği açısından büyük öneme sahip," ifadelerini kullandı.

Su Sporları Etkinlikleri

Yürüyüşün ardından Karacaören Barajı'nda su sporları etkinlikleri düzenlendi. Yelken, kürek sörfü ve kano gibi çeşitli sporların yapıldığı etkinlikte, sporculara protokol üyeleri tarafından ödüller takdim edildi.

Sagalassos Antik Kenti'nde Söyleşi

Programın sonunda, Sagalassos Antik Kenti’nde Bihter Türkan Ergül tarafından "Sagalassos'ta Antik Çağda Tütsü Kültü" konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Katılımcılar, antik kültüre dair derinlemesine bilgiler edinme fırsatı buldu.

Festival yarın, Lisinia gül hasadı ve Karakent Doğa Okulu etkinlikleri ile devam edecek.

Burdur'da düzenlenen Doğa Festivali (DoğaFest) etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü ve su sporları yapıldı.

Burdur'da düzenlenen Doğa Festivali (DoğaFest) etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü ve su sporları yapıldı.