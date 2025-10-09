Burhanettin Duran İbrahim Yumaklı ile Görüştü: İletişim ve İşbirliği

Burhanettin Duran İbrahim Yumaklı ile Görüştü

İletişim ve işbirliği gündemde

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldi.

Duran, ziyarete ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı, Başkanlığımızda misafirimiz oldu. Ziyarette, kamuoyuna doğru ve etkili bilgi aktarımı ile işbirliği imkanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Bakanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Görüşmede özellikle kamuoyuna doğru ve etkili bilgi aktarımı ile iki kurum arasındaki işbirliği imkanları üzerinde değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran (sağda), Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda) ile bir araya geldi.