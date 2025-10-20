Bursa'da 80 Yıl Hapis Cezalı Firari Ormanlık Alanda Yakalandı

Bursa'da 80 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.O, ormanlık alanda düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 22:52
Emniyet ekipleri ormanlık alanda operasyon düzenledi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan aranan ve toplam 80 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O'yu yakalamak için çalışma başlattığı

Yapılan araştırmada, H.O'nun ormanlık alanda kaldığı tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda firari hükümlü yakalandı.

H.O, gerekli işlemlerin yapılması için Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine götürüldü.

