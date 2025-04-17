DOLAR
38,15 -0,02%
EURO
43,55 0,07%
ALTIN
4.107,89 -0,38%
BITCOIN
3.207.792,52 0,22%

Bursa'da Bitişik 3 Evde Yangın: Ekipler Mücadele Ediyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangın, bitişik 3 evi etkiliyor, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 00:45
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 00:45
Bursa'da Bitişik 3 Evde Yangın: Ekipler Mücadele Ediyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Mollafenari Mahallesi'nde bulunan bir müstakil evde başlayan yangın, bitişikteki iki eve sıçradı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangının kaynağının tek katlı evde olduğu bildiriliyor. Alevler kısa sürede büyüyerek komşu evlere de sıçrayınca, polisi, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Polis, bölgede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale çalışmalarına devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki müstakil binada başlayıp bitişikteki iki eve sıçrayan yangın...

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki müstakil binada başlayıp bitişikteki iki eve sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki müstakil binada başlayıp bitişikteki iki eve sıçrayan yangın...

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki müstakil binada başlayıp bitişikteki iki eve sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İLGİLİ HABERLER

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nijerya'da Bayram Namazı Sonrası İzdiham: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti, 22 Kişi Yaralandı
2
22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!
3
MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!
4
UnitedHealthcare CEO'sunun Öldürülmesi: İdam Cezası Talebi
5
Polonya Uçağı Antalya Havalimanı'na Acil İniş Yaptı, Yolcular Tahliye Edildi
6
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mahir Polat'ın Sağlık Durumu ve Yolsuzluk Soruşturması Açıklamaları
7
Ardahan'da 3 Firari Hükümlü Tırda Yakalandı

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?