Bursa'da Bitişik 3 Evde Yangın: Ekipler Mücadele Ediyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Mollafenari Mahallesi'nde bulunan bir müstakil evde başlayan yangın, bitişikteki iki eve sıçradı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangının kaynağının tek katlı evde olduğu bildiriliyor. Alevler kısa sürede büyüyerek komşu evlere de sıçrayınca, polisi, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Polis, bölgede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale çalışmalarına devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki müstakil binada başlayıp bitişikteki iki eve sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki müstakil binada başlayıp bitişikteki iki eve sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.