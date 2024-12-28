Bursa'da Diş Hekimi Bıçakla Yaralandı, Şüpheli Gözaltında

Bursa'da Diş Hekimi Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir diş hekimi hasta tarafından bıçakla yaralandı. Olay, Arabayatağı Mahallesi Özen Sokak'taki özel bir klinikte meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen H.H.Y.Y. (25) isimli kadın hasta ile diş hekimi H.N.Ö. arasında çıkan tartışma, yüksek sesle konuşma ve hareket etme nedeniyle alevlendi.

Tartışma Kanlı Bitti

Tartışma esnasında hasta H.H.Y.Y., çantasında taşıdığı bıçakla H.N.Ö'yü sağ omzundan yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine, 112 Acil Servis ekipleri derhal olay yerine intikal etti. Yaralı diş hekimi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diş Hekimi Taburcu Edildi

Yaralanan diş hekiminin durumu hafif olduğu için tedavisinin ardından taburcu edildiği bilgisi alındı.

Şüpheli Kadın Gözaltına Alındı

Olay sonrası, polis ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürdü ve şüpheli kadın, aynı muhitte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.