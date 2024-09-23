Bursa'da Eğitim Uçağı Düştü: İki Pilot Hayatını Kaybetti

Bursa'da Eğitim Uçağının Düşmesi

Bursa'nın Yenişehir Havalimanı'nda gerçekleşen trajik bir olayda, bir eğitim uçağı düşerek iki pilotsuz kaldı. Bursa Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağı saat 07.56'da kalkış gerçekleştirdi. Uçak, saat 08.15 sıralarında iniş gerçekleştireceği esnada pistin yanına düşerek kaza kırıma uğradı.

Hayatını kaybeden pilotların Ünal Aster (61) ve Emir Gulal Nalcı (42) olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı.

Uçuş Okulu Müdürü Açıklama Yaptı

Fenix Uçuş Okulu Sorumlu Müdürü Önder Altunbaş, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Beraber çalıştığımız, sevdiklerimiz olan yol arkadaşlarımızı kaybettik" dedi. Altunbaş, uçuşun, 'Uçuş Öğretmeni Kabul Uçuşu' olduğunu belirterek, kazanın kalkış esnasında gerçekleştiğini ifade etti.

Altunbaş, "Pilot Emir Gulal Nalcı, 1000 saatin üzerinde ticari uçuş tecrübesi olan ve pilotluk kariyerine öğretmen pilot olarak devam etmek isteyen bir arkadaşımızdı. Bugünkü uçuş, öğretmenlik eğitimine başlangıç uçuşumuzdu" açıklamasında bulundu.

Cenazelerin, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği ve olay yerinde incelemelerin devam ettiği bildirildi.